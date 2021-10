Kupił prawdziwy most z "Chatki Puchatka". Miał ważny powód, by wydać fortunę

Dębowy most z 1907 r. przez dziesięciolecia pozwalał przechodzić przez rzekę w Ashdown Forest w brytyjskim rejonie East Sussex. To właśnie tam w dzieciństwie bawił się syn A.A. Milne'a, który zainspirował go do opisania przygód Krzysia i Kubusia Puchatka. Most przyciągał przez to turystów i w końcu musiał zostać zastąpiony repliką. Okazuje się, że oryginał został kupiony przez wyjątkowego bogacza.