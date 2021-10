Usagi Yojimbo: Bunraku i inne opowieści – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

"Usagi Yojimbo: Bunraku i inne opowieści" to jak łatwo wywnioskować z tytułu, zbiór krótszych historii o przygodach najsłynniejszego komiksowego ronina. Niektóre z nich są wyraźnie osadzone w chronologii głównej serii, czy to przez pojawienie się znanej postaci drugoplanowej, czy przez fabułę, która odnosi się bezpośrednio do wydarzenia z przeszłości. Nie trzeba być jednak na bieżąco z przygodami Usagiego, by czerpać przyjemność z lektury tego tomu.