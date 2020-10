"Usagi Yojimbo Saga – Księga 5" – zaginione plansze i nie tylko

Przygód króliczego samuraja, najsłynniejszego dziecka Stana Sakaia, nie trzeba nikomu przedstawiać. A jeśli jeszcze go nie znacie, to czas najwyższy to zmienić za sprawą kolejnego tomu sagi od Egmontu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Usagi Yojimbo Saga - Księga 5, Egmont 2020 (Materiały prasowe)