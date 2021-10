Jego komiks znalazł się w raporcie Ziobry. "Jestem ogromnie wdzięczny, dziękuję!"

Staram się poruszać tematy bardziej uniwersalne niż w czasach "fanzinowych", gdy często była to krytyka bieżących wydarzeń. Chyba interesuje mnie po prostu człowiek. Jednostka. Często wyobcowany, zagubiony, po stronie mniejszości. Myślę, że kiedyś rysowałem to, co widać na zewnątrz, dziś staram się dostrzec i opowiedzieć to, co jest w środku.