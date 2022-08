Krwawy zamach na rosyjskiego ideologa. "Tragedią grają ci, którzy chcą eskalacji wojny"

Ten mit zyskał popularność wśród zachodniej publiczności, która widziała w Duginie nowe wcielenie Rasputina. Bezpodstawnie. Analiza hierarchii i zadań oraz stosunków panujących na Kremlu nie potwierdza, że Dugin był tam kiedykolwiek postacią nadającą ton tworzeniu koncepcji. Choć to, co mówił i pisał, pasowało Putinowi jako tło obrazka. W skrócie i uproszczeniu, eurazjatyzm Dugina to geopolityczna walka pomiędzy "państwami morza", czyli Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią a "państwami lądowymi" - to Rosja i państwa Wschodu. W rozważaniach na temat ideału państwa Dugin odwoływał się do pojęcia zgodnych współbrzmień "symfonii władz cerkiewnych/kościelnych i świeckich", wskazywał monarchię jako idealną formę rządów. No i potrafił grać na ezoterycznych ciągotkach gospodarza Kremla. Ale to nie sprawiło, że pojmał go kiedykolwiek w swe sieci. Według krytyków Kremla, Dugin jest co najwyżej "obsługą triumfującego czekizmu-putinizmu". Dugin miał zawsze swoje poletko, swoich słuchaczy i także swoje wpływy, ale pełnił rolę służebną, nie był decydentem, podporządkowywał się, szukał i nadal szuka swojego miejsca na scenie politycznej.