Pół roku wojny w Ukrainie. Wszystko się zmieniło. "Cieszymy się, że zginęła Dugina"

Przełomowym momentem było odparcie sił rosyjskich spod Kijowa. To uzmysłowiło rosyjskiej generalicji, że nie będzie żadnego "blitzkriegu". Przygotowanie ukraińskiego wojska, jego możliwości i dokładność, czyli m.in.: szybkie punktowe ataki, obrona przeciwlotnicza, poziom przeszkolenia i doświadczenie ukraińskich oficerów średniego szczebla, determinacja żołnierzy - to wszystko zszokowało rosyjskich wyższych oficerów. Można więc powiedzieć, że przełom nastąpił bardzo szybko – jeśli oczywiście zgodzimy się co do mojej "kijowskiej" tezy. O przełomie, ale już o zupełnie innym znaczeniu, można także mówić w kontekście rosyjskich zbrodni na ludności cywilnej. To, co stało się w Buczy, Irpieniu i innych ukraińskich miastach, przekonało demokratyczny świat - choć niestety nie cały - że walka z Rosją jest walką z bestialstwem, terroryzmem i co tu dużo mówić – współczesnym imperialnym nazizmem. To też był tragiczny, ale jednak przełomowy moment, chociaż w zupełnie innym wymiarze.