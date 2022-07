Kreml się śmieje. Putina i spółki, mimo wojny, nie opuszcza dobry humor

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ porównała także spowolnienie amerykańskiej gospodarki do śmieci Lenina. " Wielu w 1924 r. też było przekonanych, że Lenin nie umarł, ale po prostu zasnął" – szydziła Zacharowa, dając do zrozumienia, że gospodarka USA umarła i nie ma co czekać na jej ponowny wzrost.