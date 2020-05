Kremówki, memy i RiGCz. Jan Paweł II w polskim internecie

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. Sto lat temu postać urzędującego papieża była dla katolików odległa i tajemnicza. Nie było środków masowego przekazu, czarno-białe nagrania ukazujące biskupa Rzymu w lektyce niesionego przez "królewski" orszak docierały do nielicznych. Możliwości radia zaczął w pełni wykorzystywać dopiero Pius XII (pontyfikat 1939-1958), a telewizji – jego następca Jan XXIII. Jan Paweł II kontynuował ten trend wykorzystywania mediów do celów ewangelizacyjnych. "Od chwili wyboru na stolicę Piotrową pragnął, by media stały się nowoczesnym areopagiem, przez który Kościół mógłby wpływać na postępowanie ludzi i na kształtowanie nowej kultury" - pisał w "Niedzieli" ks. Waldemar Kulbat.