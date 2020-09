"Kraina lodu. Tom 3 – Ukryta moc": Trudna sztuka wybaczania [RECENZJA]

Niewątpliwie sporo radości dają zaś dziewczynce zabawy z bałwankiem Olafem. A Hedda będzie czuć się jak w siódmym niebie, kiedy – za sprawą śnieżnego przyjaciela ora Kristoffa – zostaje zaproszona przez księżniczkę Annę na królewską kolację do zamku Arendelle. Z przyjemnością obserwujemy, jak wszyscy w sierocińcu pomagają bohaterce przygotować się do tej wizyty, ciesząc się wraz z nią z zaszczytu, jaki ją spotkał. Niestety dziewczynka tam nie dociera, a winę za to ponoszą Sara i Arn. Co gorsza, Hedda decyduje się uciec i udaje się do Zakazanej Krainy, aby udowodnić wszystkim, że jest naprawdę odważna.

W „Ukrytej mocy” będziemy więc świadkami wielu trzymających w napięciu scen, a bohaterowie będą musieli sobie poradzić nie tylko z rozmaitymi niebezpieczeństwami, ale również z własnymi emocjami. Okazuje się też, że to drugie wyzwanie może być równie trudno jak to pierwsze, ale zawsze warto spróbować zmienić się na lepsze. Rozwój wydarzeń i przemiany zachodzące w bohaterach są może nieco zbyt łatwe do przewidzenia, ale dzieciom nie powinno to przeszkadzać. Co istotne, nie można mieć specjalnych zastrzeżeń do warstwy graficznej, która skutecznie przyciąga wzrok młodych czytelników. A wszystko to razem sprawia, że album ten okazuje się całkiem atrakcyjną lekturą.