Jest reakcja na polskie oburzenie. Zatwierdzono zmianę

W piątek 26 marca amerykański tygodnik "The New Yorker" opublikował kontrowersyjny tekst Mashy Gessen. Punktem wyjścia artykułu pt. "Historycy atakowani za badanie roli Polski w Holokauście" był wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie , który uznał, że Jan Grabowski i Barbara Engelking naruszyli pamięć o zmarłym Edwardzie Malinowskim.

Tytułową tezę potwierdzać także miały historie socjologa Jana Tomasza Grossa, oraz byłego dyrektora Muzeum Polin, Dariusza Stoli. Zdaniem Gessen żyjące pokolenie wciąż czuje się uwikłane w zbrodnie swoich przodków, co wpływa na decyzje polityczne. "Aby uniewinnić naród z morderstwa trzech milionów Żydów, polski rząd posunie się nawet do ścigania naukowców za zniesławienie" - czytamy na łamach "New Yorkera" i właśnie to zdanie wywołało ogromne emocje.