Zapadł wyrok w sprawie książki "Dalej jest noc". Muszą przeprosić

Ukazaniu się dwutomowego wydawnictwa, będącego podsumowaniem projektu badawczego, od początku towarzyszyły ożywione dyskusje. Wielowątkowa książka rzuca nowe światło na skomplikowaną historię stosunków polsko-żydowskich. Fragmenty publikacji były czytane na antenie Radia Maryja. Słuchająca go bratanica opisanego w jednym z akapitów dawnego sołtysa Malinowa uznała, że stryj został pomówiony. Twierdziła, iż pomylono go z innym mężczyzną o tym samym imieniu i nazwisku, a on, jak i jej ojciec Żydów wyłącznie ratowali. Jednak nie od razu zdecydowała się skierować sprawę do sądu.