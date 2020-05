Otwarta Rzeczpospolita składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie książki Rafała Ziemkiewicza

Rafał Ziemkiewicz promuje swoją nową książkę "Cham niezbuntowany". Fragmenty publikowane w sieci oburzyły Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita , które powstało, by przeciwdziałać antysemityzmowi i ksenofobii. Stowarzyszenie złożyło zawiadomienie do prokuratury, a na swojej stronie zamieściło oświadczenie, którego fragmenty publikujemy poniżej.

Protestujemy przeciwko promowaniu w mediach społecznościowych i publicznych tego rodzaju siejących nienawiść i szerzących kłamstwa opinii. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych oraz publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej (art. 256 pt. 2 i art. 257 kk) złożyliśmy zawiadomienie do Prokuratury. Jednocześnie apelujemy do dystrybutorów książki, księgarzy i sprzedawców, o jej niepromowanie, a jeśli to możliwe –wycofanie jej ze sprzedaży.