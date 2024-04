Kobiety zarabiają mniej, bo mają mniejsze mózgi? Tę książkę powinien przeczytać każdy fan Janusza Korwin-Mikkego

To właśnie ukazanie tak szerokiej perspektywy jest największą zaletą lektury. W końcu z zupełnie innymi wyzwaniami mierzą się kobiety bez dostępu do środków higieny osobistej, własnego konta bankowego, gdzie dostęp do edukacji i pracy uwarunkowany jest zgodą mężczyzny. Jednocześnie Linda Scott nie pomija sytuacji pań, które np. pracują w branży lotniczej i miałyby predyspozycje do awansu, ale ciężko im przebić się przez szklany sufit.