Polska służąca nie mogła nawet liczyć na kąpiel. "Chyba że we łzach"

Historie opisane w "Służących do wszystkiego" bolą, obrzydzają i wzruszają. Boli niesprawiedliwość wobec kobiet traktowanych jak podludzie, obrzydza to, w jakich warunkach musiały żyć i pracować i do jakich okrucieństw potrafiły się posunąć w ostateczności. A wzrusza to, że niektóre ze służących nie traciły wewnętrznej siły, walczyły o siebie i o lepsze jutro, ale też potrafiły oddać serce swojej służbie i być za to doceniane.