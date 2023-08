Wolała być krową niż kobietą. Tak wyglądało wiejskie życie

Wszak dziecko jako jedno z licznego potomstwa często było chowane "samopas" i nie mogło liczyć na uwagę rodzica. Często zdarzało się, że pisano listy, by zwolnić je na stałe ze szkolnego obowiązku, bo były potrzebne do wypasania zwierząt na pasionce czy prowadzenia domu po śmierci matek, albo były oddawane do bogatego gospodarza, by rodzina mogła na tym trochę zarobić. Zresztą dziewczynki najczęściej słyszały "po co ci szkoła, i tak panią nie będziesz".