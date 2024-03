Kalina Jędrusik klęła jak szewc, ale jedno słowo nie mogło jej przejść przez usta. Młynarski musiał zmieniać tekst!

Nie było to coś, co mogłoby oburzyć wyzwoloną Kalinę, a jednak słowo "ścierwo" nie chciało przejść przez jej usta. A kiedy Młynarski tłumaczył, że to taka konwencja, że wynika z kontekstu i że ona zaśpiewa to wprost fantastycznie, zniesmaczona odwróciła się do Agnieszki Osieckiej z konstruktywną, jak zawsze, uwagą: "No patrz, k***a, a ten, k***a, nic nie rozumie". I to był koniec rozmowy.