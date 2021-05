Kajtek i Koko w kosmosie 7. Bogini moczarów - recenzja

Nie ulega zaś wątpliwości, że fani twórczości Janusza Christy z niecierpliwością czekali na ukazanie się każdego tomu tego cyklu, nawet jeśli całą fabułę znali już z czarno-białego zbiorczego wydania. Po dodaniu kolorów rysunki mistrza wszak jeszcze bardziej przyciągają wzrok czytelników, dzięki czemu znacznie łatwiej całkowicie zatopić się w tej fantastycznej historii. Nic więc dziwnego, że osoby pamiętające o wcześniejszym nieudanym podejściu do pokolorowanej edycji tego komiksu, trzymały kciuki za powodzenie przedsięwzięcia Egmontu. I chociaż wydawnictwu zajęło to ponad dwa lata, to teraz możemy się już cieszyć z kompletu siedmiu przepięknych 96-stronicowych albumów.