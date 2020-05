"Kajko i Kokosz - Szkoła latania" – gra karciana nie tylko dla fanów dzielnych wojów

Nie oznacza to jednak, że po "Szkołę latania" nie warto sięgnąć. Wręcz przeciwnie. To bardzo przyjemna gra rodzinna dla 2-6 graczy w wieku powyżej 7 lat.

W niewielkim pudełku z grą (w sam raz do plecaka) znajdziemy 55 kart postaci, 7 kafelków przedmiotów i 2 żetony maści latania. Na każdej karcie z wizerunkiem komiksowej postaci (Kajko, Kokosz, Mirmił, Zbójcerz itp.) widnieje wartość liczbowa od 1 do 13. Cała zabawa polega na tym, by zagrywać karty z ręki na wspólny stosik, przebijając wynik poprzednika. Jeżeli kładę 7, drugi gracz kładzie co najmniej 8. Po zagraniu karty dobieram brakującą z zakrytej puli, by cały czas trzymać w ręku sześć kart.