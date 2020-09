"Kaczogród: Tajemnica starego zamczyska i inne historie z lat 1947-1948" – recenzja komiksu

"Kaczogród: Tajemnica starego zamczyska i inne historie z lat 1947-1948" to kolejny tom przygód Kaczora Donalda, Hyzia, Dyzia, Zyzia i innych mieszkańców Kaczogrodu, stworzonych przez legendarnego Carla Barksa. W tytułowej opowieści na pierwszy plan wysuwa się Sknerus McKwacz, jedna z postaci wykreowanych przez legendarnego twórcę, której sam autor nie wróżył wielkiego sukcesu. W przedmowie do tego wydania przywołano słowa Barksa, opowiadającego o genezie obrzydliwie bogatego wujka.

"Wydawnictwo poprosiło mnie o przygotowanie historii świątecznej. Gdy dobierałem do niej postacie, przypomniała mi się słynna 'Opowieść wigilijna' z Ebenezerem Scrooge'em, klasyk wśród historii świątecznych. Postanowiłem pożyczyć sobie co nieco z pomysłu Dickensa i stworzyłem Donaldowi bogatego wujka. Był to jednakże jedynie zarys postaci i wydawało się nieprawdopodobne, że ów ponury, skwaśniały skąpiec w ciągu kilku lat wyrośnie na prawdziwą gwiazdę" – wspominał po latach Barks.