Kabuki, tom 1 – recenzja komiksu wyd. Scream Comics

Wyjątkowość "Kabuki" na tle gatunku polega też na tym, że jest to próba opowiedzenia o japońskim nacjonalizmie i jego zapomnianych ofiarach. Czuć, że choć autor jest zafascynowany Japonią (potwierdza to zresztą jego przyjaciel ze studiów w dołączonym eseju), to podchodzi do niej krytycznie przy jednoczesnym szacunku dla jej kulturowej spuścizny.