Jolanta Kwaśniewska w oczach Olbrychskiego. Pamięta "wesoły samolot" i noszenie na rękach

Daniel Olbrychski: Wydaje mi się, że wszyscy się ze mną zgodzą, jak powiem, że mieliśmy fantastyczne szczęście do pierwszych dam. Wszystkie nasze pierwsze damy to wspaniałe kobiety. Miałem to szczęście, że mogłem poznać wszystkie z nich, oprócz obecnej. Najbardziej wyraźną z wielu powodów, ale głównie ze względu na swoją ogromną aktywność, która często przekraczała obowiązki pierwszej damy, była właśnie Jolanta Kwaśniewska. Ona jest wyrazistą, barwną, inteligentną i bardzo piękną osobą. Miała okazję pełnić funkcję pierwszej damy przez dwie kadencje, czyli pełen możliwy okres. Robiła to przez dziesięć lat w sposób bardzo wyrazisty. Zawsze była osobą energiczną i aktywną, więc jej działania dotyczyły wielu dziedzin. Powołała do życia fundację Porozumienie bez Barier, wspaniale prosperującą do dzisiaj.