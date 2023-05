Miriam Synger: Wiele w Polsce nie mieści nam się w głowie. Nie jesteśmy oswojeni z innością

Na początku tak było. Teraz to się samo napędza. Jeśli ktoś uważa, że to, co mówię jest ciekawe, to wchodzę w dalszą rozmowę. Jeśli nie, to nie. Nie narzucam się. To trochę taki taniec z publicznością. Jeśli nadal będzie potrzeba, którą mogę choć w minimalnym stopniu zaspokoić, będę to robić. A bardzo to lubię. I sama mnóstwo z tego czerpię. Ogromnie dużo się przez tych kilka lat dowiedziałam o sobie, o innych. Niech ten dialog trwa.