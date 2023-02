Opowiadała o Żydach na TikToku. Znalazła tam "wylęgarnię antysemickich komentarzy"

- Czy to jest misja? Nie wiem. Szczerze mówiąc, chyba nigdy sama nie użyłam tego słowa. Raczej używają go dziennikarze. Nie czuję, żeby było to moją misją. To coś, co sprawia mi przyjemność. Pisanie tej książki, prowadzenie Instagrama, wykłady... nie robiłabym tego wszystkiego, gdyby nie przynosiło mi to frajdy. I tak, moim zdaniem jest to ważne, tak samo, jak ważna jest edukacja o tym, że wszyscy jesteśmy różni - podsumowała.