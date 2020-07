Jacek Dehnel z mężem buduje życie poza Polską. Nie widzą szans na powrót

- Kiedy wyjeżdżaliśmy w marcu, przyjęliśmy, że szanse na pozostanie lub powrót oceniamy pół na pół. Po odpaleniu homofobii w kampanii Dudy przesunęło się to na dwie trzecie do jednej trzeciej, po zwycięstwie: 80 do 20. Bo to znaczy, że kampania nienawiści poskutkowała, społeczeństwo jest na nią gotowe i to się mu spodobało. A jeśli tak, to będzie to dalej cynicznie rozgrywane, nawet jeśli wystawi się listek figowy z wdzięczącej się prezydenckiej córki całej na biało - skomentował Dehnel w rozmowie z Wojciechem Karpieszczukiem.