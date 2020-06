Kontrowersyjny wpis Wencla o Gdańsku i Pawle Adamowiczu

Gdańsk, Adamowicz i naziści

"Kocham Matarnię, nie lubię Gdańska. Przede wszystkim dlatego, że jego władze są dumne z tradycji Freie Stadt Danzig, miasta, które w latach 30. XX wieku i podczas wojny było bastionem nazizmu i źródłem opresji dla Polaków. Czym innym jest śledzenie historii konkretnych ludzi i szacunek dla cmentarzy, a czym innym programowe odtwarzanie kultury III Rzeszy. Prezydent Paweł Adamowicz, świeć Panie nad jego duszą, powiedział kiedyś, że powinniśmy odkryć w sobie 'gdańskie DNA'. Osoby na zdjęciu miały właśnie 'gdańskie DNA'" - napisał na Facebooku Wojciech Wencel w komentarzu do archiwalnego zdjęcia nazistowskich wojsk witanych przez mieszkańców Gdańska we wrześniu 1939 roku.

Rocznica śmierci Pawła Adamowicza. "Zło wygrywa, kiedy zaczynamy się bać"

"Przykro mi to mówić Wojciechu, ale w tym poście zdecydowanie odkleiłeś się od rzeczywistości. Czuję się gdańszczaninem, urodziłem się tu i nie widzę, by władze miasta wykonywały ruchy mające na celu gloryfikację nazizmu. A to zdjęcie w połączeniu z powyższym postem to sugeruje" - napisał jeden z internautów. "W moim odczuciu ten post to szerzenie nieprawdy i szczucie na inaczej myślących (...)" - podsumował ktoś inny. Padały też słowa o "szkalowaniu własnego miasta" i "lekceważeniu jego historii".