Horror, który nie pozwoli ci zasnąć. Odważysz się poznać historię do końca?

Mimo tych informacji Jack Torrance decyduje się wprowadzić do ośrodka wraz z żoną Wendy oraz pięcioletnim synkiem Dannym. Już na początku pobytu okazuje się, że chłopiec posiada pewien dar, nazywany lśnieniem, który potrafi być niebezpieczny. Malec potrafi m.in. czytać w czyichś myślach, odczytywać uczucia oraz emocje u innych ludzi oraz przewidywać przyszłość. Co jakiś czas u jego boku pojawia się również, jak to nazywają jego rodzice, "niewidzialny towarzysz zabaw" imieniem Tony, który popycha go do różnych działań i zachowań.