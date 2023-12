Louise i David Turpinowie więzili i torturowali trzynaścioro dzieci. Skuwali je łańcuchami i zamykali w klatkach

Dom tortur

Na szczęście policjanci nie zbagatelizowali sprawy i uwierzyli w relację spanikowanej siedemnastolatki. Odnaleźli adres, pod którym swoją siedzibę miała "rodzinna sekta". Po wejściu do domu przeżyli szok. W pomieszczeniach panował ogromny bałagan, a w powietrzu unosił się nieznośny smród. Gdy funkcjonariusze dotarli do pociech Louise i Davida Turpinów, nie spodziewali się, że siedmioro z nich było już dorosłymi osobami w wieku od 18 do 29 lat. Wszystko przez to, że byli niedożywieni, brudni i bardzo zaniedbani, wyglądali jak "młodzi nastolatkowie". Dwudziestodziewięcioletnia Jennifer mierzyła 160 cm i ważyła zaledwie 36 kilogramów, a jej brat dwudziestodwuletni Jonathan przy wzroście 170 cm ważył 45 kilogramów. Ze względu na ich wygląd, nikt nie chciał im uwierzyć, że są pełnoletni.