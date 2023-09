Holland dosadnie o "tchórzostwie" Kaczyńskiego. Zestawiła go z Putinem i Hitlerem

A.H.: Nawet tak nie żartuj! W każdym razie Tusk na taką normalną zachodnią demokrację byłby dobrym politykiem. Jest niewątpliwie zdolny, osiągnął bardzo dużo jak na takiego chłopaka z Gdańska, z podwórka, który haratał w gałę i nie znał języków. Osiągnął bardzo wiele, i to w skali międzynarodowej. Sam wypracował bardzo wiele i ma wdzięk. Trudno to samo powiedzieć o Kaczyńskim, prawda? To chyba nikomu nie przejdzie przez myśl. Ale Donaldowi Tuskowi brakuje właśnie jakiegoś rodzaju poczucia pełnej odpowiedzialności i determinacji, która powoduje, że w odpowiednim momencie powie właśnie: "Nie wyjeżdżam z Kijowa, zostaję tutaj". Może on jest do tego zdolny, może nie miał okazji, by ten wielki gest potwierdzający stuprocentową determinację wykonać? Więc gdyby teraz wykazał się polityczną czy ludzką odwagą, czy poczuciem odpowiedzialności, gdyby w tym momencie, kiedy się rozpada plan, by opozycja miała jeden blok, bo nie chcę mówić "jedną listę"; gdyby on teraz powiedział: "Okej, nie będę premierem. Bardzo chcę, żebyśmy działali razem, i zrobię wszystko, żeby nas wzmocnić, i będę jeździł i opowiadał naszą wspólną wizję, ale gdy dojdzie co do czego, to premierem będziesz ty, Rafale, albo ty, Szymonie"…