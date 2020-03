"Hellboy. Opowieści" – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Jak tam? Ciągle w żałobie? Najnowszy album pod wszystko mówiącym tytułem "Hellboy. Opowieści" pomoże wam się pozbierać. Zwłaszcza, że to unikat na światową skalę.

Mike Mignola pożegnał się ze swoim dzieckiem albumem "Hellboy w piekle", będącym swoistym postscriptum do dramatycznych wydarzeń z "Burzy i pasji". Co więc nam pozostaje? Albo ponowna lektura cyklu - do czego specjalnie nikogo namawiać nie trzeba - albo sięgnięcie po okazjonalne odpryski serii, które ukazały się zagranicą samodzielnie albo w różnego rodzaju kompilacjach. I tu z pomocą przychodzi Egmont.