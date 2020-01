Gucci, Instagram i odsłonięte dekolty. Iran to nie tylko wojna

"Iran jest postrzegany na Zachodzie często jako punkt na tzw. osi zła. To bardzo krzywdzący i stereotypowy obraz" – pisała Aleksandra Chrobak w książce "Fashionistki zrzucają czadory". Teraz jej książka powinna być obowiązkowa.

Sytuacja przeraża, bo wygląda to, że konflikt dopiero się zaognia. Ci, którzy nie mają pojęcia o polityce międzynarodowej, ledwo rozumieją co dokładnie się dzieje. Ba, trudno się dziwić! Tym bardziej, że o awanturach pomiędzy politykami tych dwóch państw słyszymy od dawna.

"Po twarzy płynęły mi łzy żalu"

Cała prawda o Irańczykach?

"Czador nie jest wymagany również w meczetach, do których uczęszcza i tak tylko mniej więcej 1,4 procent obywateli. Zgodnie z tradycją meczet to miejsce zgromadzeń, a nie obiekt sakralny, dom Boży, jak kościół w chrześcijaństwie".

"Krzykliwe kolory, kontrastujące ze sobą elementy – jak błękit, fiolet i paski zebry czy cała seria złotych wzorów à la Versace na wielobarwnym tle – stanowią must have każdej szanującej się irańskiej szafiarki".

Tym, którym nie wystarczy to, co pokazuje się dziś w programach informacyjnych, polecamy "Fashionistki". - Myślę, że my Polacy mamy wiele wspólnego z Irańczykami. Też walczyliśmy o swoją wolność i też byliśmy zafascynowani Zachodem – mówiła w rozmowie z WP Chrobak. Warto mieć to na uwadze.