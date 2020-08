"Globalne Pasmo" – agenci do zadań bardzo specjalnych [RECENZJA]

Warren Ellis, autor słynnych serii "Transmetropolitan", "Hellblazer", "The Authority", "Planetary" i wielu innych, w 2002 r. zaczął wydawać kolejny autorski cykl pt. "Globalne Pasmo". Tytułowa organizacja jest agencją ratunkową, która interweniuje w przypadku bardzo nietypowych kryzysów. Krótko mówiąc tam, gdzie konwencjonalne służby i agencje są bezsilne, do akcji wkracza tajemnicza Miranda Zero i jej tysiąc jeden agentów rozsianych po całym świecie.

Agentem może być lingwista w średnim wieku, nastoletni maniak komputerowy, mistrz parkouru, spec od broni biologicznej, emerytowany detektyw i najwyższej klasy oblatywacz. Taka zgraja pozornie przypadkowych jednostek rozwiązuje problemy współczesnej (jak to sobie wyobrażał prawie dwie dekady temu Ellis) cywilizacji. Może to być globalne zagrożenie wywołane przez tajny eksperyment wojskowy albo coś, co przypomina inwazję obcych. Autor "Globalnego Pasma" nie daje się nudzić swoim agentom i zaskakuje coraz to nowszym pomysłem wpisanym w konwencję science fiction.