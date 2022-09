Ekspert nie ma wątpliwości. Rosja robi dziś to samo, co w Polsce w 1939 r.

Niestety, władze w Kijowie podają, że od początku agresji w głąb Rosji wywieziono ok. 1,2 mln Ukraińców, w tym ponad 200 tys. dzieci. Wystarczyło skorzystać z "korytarza humanitarnego", by trafić do obozów filtracyjnych, rozmieszczonych głównie na terytoriach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów w Donbasie. Obsługują je oficerowie FSB, tak jak kiedyś NKWD. Tam Ukraińcom odbierane są dokumenty i telefony, pobierane dane biometryczne. Funkcjonariusze sprawdzają też ich konta w sieciach społecznościowych, bazy kontaktów i to, czy nie mają podejrzanych tatuaży.