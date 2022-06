Zdaniem ekspertów Putin jest zdolny do wszystkiego. "To psychopata bez trosk i skrupułów"

W Rosji na pewno istnieje tradycja imperialna, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To skłonność do myślenia o państwie w kategoriach wielkości, potęgi, znaczenia międzynarodowego, stref wpływów. Wielu zwykłych Rosjan chlubi się tym, że mieszkają w największym państwie na świecie, wyposażonym w broń nuklearną i inne atrybuty mocarstwa. W Rosji grać na emocjach odnoszących się do wielkości i potęgi państwa jest akurat bardzo łatwo. I Putin świetnie to wykorzystał. Eugeniusz Korin, Rosjanin z pochodzenia, dyrektor artystyczny Teatru 6. Piętro opowiadał w rozmowie ze mną, jak obserwując rosyjskie media – tradycyjne i społecznościowe – z przerażeniem odkrył postępującą faszyzację rosyjskiego społeczeństwa. Oglądał youtuberów i instagramerów, czytał blogerów i poważne media, śledził występy artystów.