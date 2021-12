W samolocie rozległ się wrzask. Wróg Putina ledwo uszedł z życiem

Lekarz Nawalnego dostrzegał wyraźną motywację: "Czekają trzy dni, by w organizmie nie zostały ślady trucizny". Julia Nawalna zwróciła się bezpośrednio do Władimira Putina o zgodę na transport męża za granicę. Po początkowych trudnościach niemieccy lekarze zyskali dostęp do Nawalnego — i uznali, że nadaje się do przewiezienia do Berlina. Rosjanie to potwierdzili, orzekając, iż jego stan się "ustabilizował". Samolot z Nawalnym na pokładzie wystartował z Omska 22 sierpnia.