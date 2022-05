Bush zobaczył w oczach Putina duszę. Ekspert: "psychopaci świetnie manipulują"

Dr Maciej Szaszkiewicz*: Od razu muszę zastrzec, że w świecie rzeczywistym, który potrafię sobie wyobrazić, nie ma diabłów ani aniołów. Dla mnie diabeł to symbol, przenośnia. Kwin­tesencja zła. A Władimir Putin i jego czyny to właśnie uosobienie zła. Mało tego: on jest diabłem do potęgi. Nie tylko sam popełnia złe uczynki. Dzięki swojej po­zycji w służbę złu zaprzągł całą potęgę państwa. Wy­starczy spojrzeć na okropności, których dopuszczają się rosyjscy żołnierze na Ukrainie. To Putin ich tam wysłał. Człowiek, którego całą działalność publicz­ną cechuje destrukcja – z etycznego punktu widzenia jego czyny są po prostu złe. Trudno mi wskazać coś, co miało pozytywny skutek, było konstruktywne czy dobroczynne.