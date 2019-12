"Czas nienawiści": przyszłość w kolorach smutku [RECENZJA]

Stany Zjednoczone Ameryki w roku 2022 to państwo policyjne, w którym trwa partyzancka walka z białą supremacją. Ale nie to jest w tej opowieści najważniejsze.

"To jest historia o wojnie", "Porażająca i niezwykle aktualna wizja niedalekiej posttrumpowskiej przyszłości" – brzmią opisy "Czasu nienawiści", które formalnie jest dramatem skoncentrowanym na dwóch ekskochankach. Huian i Amanda stoją teraz po dwóch stronach politycznej barykady, ale ich losy są ciągle splecione.

Rozstały się i każda prezentuje własną wersję wydarzeń. Któraś z nich kłamie. Próbują żyć niezależnie, ale ich dawna relacja wciąż o sobie przypomina w dramatycznych okolicznościach. "Czas nienawiści" jest przesycony polityką i lewicową narracją, ale to przede wszystkim historia o dwóch zagubionych kobietach, utraconej bliskości. Braku zaufania i nadziei.

Kot prowadzi fabułę, ale na pierwszy plan wysuwają się stany psychiczne bohaterek, ich wspomnienia, rozmyślania, szukanie odpowiedzi. "Czas nienawiści" to lektura wymagająca zaangażowania i skupienia. Podkreśla to warstwa graficzna Danijela Žeželja ("Ludzie północy", "Amerykański wampir", "Loveless"), na swój sposób bardzo surowa, zdominowana przez czerń i twarde kontury. Jednocześnie dużo tu impresji, uchwyconych, niemych chwil, zmuszających do skupienia.