Co przyniesie kryzys powołań w Kościele? "Polska może stać się drugą Holandią"

W tym dodatkowym roku najczęściej co miesiąc odbywają się warsztaty psychologiczne, które pomagają seminarzystom nazywać, to, co przeżywają. Przecież dopiero co wyszli ze swojego codziennego życia. Zostawili rodzinę, przyjaciół, może pracę. To jest czas, w którym odkrywają, co było chore w ich wcześniejszym funkcjonowaniu. Jakie schematy przenieśli do życia w seminarium. Jak to wszystko przeżywać na poziomie duchowym.