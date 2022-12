Biografia "proroka" zakazana w Rosji. Widział czarną przyszłość swojej ojczyzny

"Co do metki ‘antysemityzmu’, to słowo to, jak i inne metki, z powodu nieprzemyślanego używania straciło dokładne znaczenie, a zatem poszczególni publicyści i w różnych dziesięcioleciach rozumieją pod nim coś innego. Jeśli określamy nim uprzedzony i niesprawiedliwy stosunek do narodu żydowskiego ogółem, to powiem z przekonaniem: ‘antysemityzmu’ nie tylko nie ma i nie może być w moich utworach, ale też w żadnej literaturze zasługującej na miano pięknej. Podchodzenie do dzieła literackiego z miarką ‘antysemityzm’ albo ‘nieantysemityzm’ jest banalne, jest niedojrzałością do rozumienia natury dzieła literackiego. Z taką miarką można ogłosić ‘antysemitą’ Szekspira i przekreślić jego twórczość. Wydaje się natomiast, że za ‘antysemityzm’ zaczyna się samowolnie brać nawet wzmiankę o tym, że w przedrewolucyjnej Rosji istniała i była ostro dyskutowana sprawa żydowska. W tamtych czasach pisały o tym setki autorów, również Żydów, i wówczas to niewspominanie o kwestii żydowskiej uważane było za przejaw antysemityzmu i niestosownie byłoby, gdyby teraz historyk tamtych czasów udawał, że tej kwestii nie było".