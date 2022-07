Były policjant, patomorfolog, sekcje zwłok. Tak powstają jego kryminały. Przemysław Piotrowski o książce "Bagno"

Najbardziej zależało mi na rozmowie z samym Garavito, który siedzi w więzieniu La Tramacua pod Valledupar. Miałem pisemne pozwolenie z więzienia, jego zgodę również. Niestety, w ostatniej chwili Garavito zmienił zdanie, choć mam powody myśleć, że to nie była jego decyzja. Co się tyczy innych, to rozmowy na jego temat nie należały do najłatwiejszych, bo dla Kolumbijczyków nie jest to przecież powód do dumy. Raczej się go wstydzą, niż nim szczycą.