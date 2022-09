Brutalna krytyka kultu św. Matki Teresy. "Kłamstwa na niewiarygodną skalę"

Stanisław Obirek: Mizoginizm to nie tylko deptanie praw kobiet w zakonach żeńskich, to również nie dopuszczanie kobiet do funkcji decyzyjnych w kościele. To instytucja rządzona przez mężczyzn i w interesie mężczyzn. Jest to sprzeczne nie tylko ze współczesnymi demokracjami, ale również nie uwzględnia praw człowieka. To jest zaraźliwe: wtedy łatwiej deptać prawa nie tylko dzieci, ale i ludzi słabych. Jest to też sprzeczne z nauką Jezusa z Nazaretu, na którą kościół tak chętnie się powołuje. Wskazując na mizoginizm wielu księży, biskupów, a nawet papieży, pokazujemy ich zakłamanie.