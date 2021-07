Żyłka ostro o roli Kościoła. "Kulturowe ludobójstwo" dla benefitów

Jeśli zapytacie go o płonące świątynie, odpowie: "O wiele smutniejsze od tego, że ludzie wyrażają swój gniew na budynkach jest to, że ta zbrodnia ze strony Kościoła była tak długo przemilczana, umniejszana i ignorowana. I dopiero płonące kościoły sprawiły, że o ludobójstwie usłyszał cały świat i coś na większą skalę drgnęło również we władzach kościelnych". Ale jeszcze nie to jest najgorsze. Żyłka najbardziej ubolewa, że choć tak łatwo wstawiamy się w obronie symboli, spuszczamy często kurtynę milczenia na "niewyobrażalną krzywdę ludzi". A świątynia to ludzie.