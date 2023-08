BOT-9 – recenzja komiksu wyd. KBOOM

Laufman zabiera nas do świata starego, kalekiego wynalazcy, który żyje na szczycie wieży. Mężczyznę poznajemy w momencie, gdy w przemyślny sposób łapie żółtą rybkę - wcale nie po to, by wrzucić ją na patelnię, ale by umieścić w "głowie" własnoręcznie skonstruowanego robota. Jak wygląda takie połączenie, widać już na okładce. Ale po co staruszek to robi i dokąd zawędruje zaskoczona rybka w swoim nowym ciele – oto największa zagadka i clou całego komiksu.