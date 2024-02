"Bóg mordu" w mistrzowskim wydaniu. Lepszy od filmu?

Jak przełożyło się to na "Boga mordu"? Otóż mamy do czynienia z historią dwóch par, które spotykają się w wyniku bójki ich 11-letnich synów. Frideric po kłótni uderza kijem w twarz Daniela, uszkadzając chłopcu dwie jedynki. Skruszeni rodzice małego złoczyńcy chcą rozwiązać sprawę polubownie, ale od słowa do słowa z rodzicami ofiary z całej czwórki wychodzą małżeńskie frustracje i mieszczańskie uprzedzenia.