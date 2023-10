Najpopularniejsze tytuły Audioteki. Przoduje jeden autor

Od wielu miesięcy popularnością cieszy się nowa pozycja Joanny Kuciel-Frydryszak, autorki "Służących do wszystkiego". Twórczyni "Chłopki. Opowieść o naszych babkach" zagłębiła się w archiwa i dotarła do potomków chłopek, by nie tylko przedstawić jak wyglądało życie wiejskich kobiet niespełna 100 lat temu, ale też by przekonać się, jak ich losy i decyzje wpłynęły na kolejne pokolenia.