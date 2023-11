"Nie chcieliśmy być uboższą siostrą kinematografii". Polacy pokochali superprodukcje audio

Współpracujemy z wieloma aktorami i ciągle poszerzamy naszą bazę głosów o nowe, więc gdy zastanawiamy się nad nową propozycją nagrania, spośród setek głosów, musimy wybrać dwa-trzy, które będą odpowiednie. Nasz dział produkcji ma jednocześnie umiejętności i talent, by idealnie dopasowywać głosy aktorów do danego typu literatury. Intuicja, kreatywność, perfekcjonizm w dążeniu do jakości i… odrobina magii - to nasz przepis na dobór odpowiedniego głosu.