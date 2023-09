"Error": Jeden komunikat zmienił wszystko. Kto dokonał ataku na Polskę?

Musiał w tej roli sprawdza się na tyle zręcznie, że słuchając go chce się śledzić jego próby wyplątania z sytuacji pozornie bez wyjścia. Druga linia fabularna to nie mniej intrygujące polityczne przepychanki i jeśli poszukujeccie produkcji czegoś rodem z thrillera politycznego, to ta pozycja zdecydowanie jest dla was. To audioserial, któremu warto poświęcić chwilę - jak na słuchowisko nie zbyt długą, bo tewającą niewiele ponad pięć godzin. Zapewniam jednak, będzie to kilka godzin spędzonej na dobrej rozrywce.