"451 stopni Fahrenheita": Tu, gdzie płoną książki. Antyutopijna powieść nie traci na aktualności

Symbolem updku wieszczonego przez Bradbury’ego są nie tyle same wywrotowe (w zamyśle fabularnym książki). Autor w metaforyczny sposób uzmysławia czytelnikom, że wszystko zaczęło się od braku krytycznego myślenia, wyrażania wątpliwości, wielogłosu, dyskusji. Zostało zastąpione pustymi sloganami, hasłami, prętach strachu i presji. Za przesłaniem autora kryje się aktualna odezwa, że wybór bezpieczeństwa kosztem wolności to najgorsze, co możemy uczynić we własnym interesie.