Biblioteczka rozważnej kobiety. 6 tytułów, które warto znać

"Znikając. Reportaże o matkach" Anna J. Dudek

Bez wątpienia pojawienie się w życiu kobiety dziecka zmienia ją. Niekiedy w brutalny sposób, zmuszając do odnalezienia się w zderzeniu z masą nieznanych dotąd emocji i uczuć, będącym zupełnym zaprzeczeniem wizji "słodkiego, różowego macierzyństwa" promowanego w mediach społecznościowych. Bohaterki książki Anny J. Dudek "Znikając. Reportaże o matkach" mówią o wszystkim, co odstaje od "normy" m.in. o depresji poporodowej, o wychowywaniu chorych dzieci, o frustracji, samotności, walce ze społecznymi stereotypami. Choć jest to lektura miejscami bolesna i przygnębiająca, w pewnym stopniu staje się też pokrzepiająca, pokazując siłę zbiorowej "inności".