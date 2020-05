"Batman, Który się Śmieje" – recenzja tomu pierwszego

Jeżeli ominął was "metalowy Batman", a chcecie sięgnąć po pierwszy tom "Batmana, Który się Śmieje", Snyder nie widzi przeciwskazań. We wstępie do albumu zaznacza zresztą, że jego zdaniem można ten komiks traktować jako samodzielną opowieść (czy raczej jej początek), choć w dwóch zdaniach przypomina, o co właściwie chodzi z tym wyszczerzonym stworem z metalową opaską z ćwiekami na oczach.

W swoistej kontynuacji "Batman Metal" Snyder rozwija koncepcję mrocznych wersji znanych bohaterów i łotrów. I choć zdarzają mu się piękne sceny i zapadające w pamięć pomysły, to zazwyczaj zdobywa kolejne szczyty absurdu. Trzeba przyznać, że znany scenarzysta odważnie sobie poczyna – nie stroni od sugestywnych obrazów przemocy (także w stosunku do najważniejszych aktorów). A Batman, Który się Śmieje to idealne narzędzie do wypróbowania nawet najbardziej szalonych i mrocznych pomysłów. Chętnie wraca też do innych głośnych koncepcji bat-mitologii (chociażby Trybunału Sów), ale czy to wystarcza, by polecić "Batmana, Który się Śmieje" wszystkim fanom Batmana? Na pewno nie. W tytułowej postaci tkwi ogromny potencjał (i super wygląda), który często ginie w bałaganie wyobraźni Snydera.