Podejrzany może być tylko jeden. Zrobił to pod osłoną nocy

Grafika przedstawia mężczyznę używającego zawiązanych prześcieradeł do "ucieczki" z więzienia. Jako obciążnik służy mu maszyna do pisania. Dzieło pojawiło się w nocy na gmachu słynnego więzienia Reading w Berkshire w południowej Anglii. Budynek pełnił swoją funkcję do roku 2014.